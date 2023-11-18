Эксперты оценили ситуацию с дефицитом зимней резины в Алтайском крае

Специалисты рассказали, как сейчас обстоят дела с производством, поставками и ценами шин в России, а также не рано ли "переобулись" алтайские водители В ноябре 2023 года в России заговорили о дефиците зимней резины, поскольку многие зарубежные бренды покинули отечественный авторынок.