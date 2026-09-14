Проснулся — и сразу смешно: свежая порция мемов

Знакомо состояние, когда глаза уже открылись, а настроение ещё досыпает где-то под одеялом? Это легко исправить.
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