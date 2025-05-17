Трамп не хочет вводить санкции против России и намерен встретиться с Путиным для заключения сделки по Украине

Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что он уверен в возможности организации и проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса.
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