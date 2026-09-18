Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Хавронина и Нарижный, Пасечник и Чиризано выйдут на лед с ритм-танцами

19 сентября дуэты выступят с ритм-танцами на контрольных прокатах сборной России в Москве. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию Москва Танцы на льду Ритм-танец Начало – 17:35 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.