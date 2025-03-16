В Подмосковье набирает популярность монастыринг — новый формат отдыха и труда

В социальных сетях обсуждают новый подход к туризму, известный как «монастыринг». Люди, стремящиеся уйти от городской суеты, могут приехать в монастыри на несколько дней и влиться в распорядок жизни монахов.
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