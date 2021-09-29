Мужская логика - бессмысленная и беспощадная?

Позитив для оптимистовПолитикаМужская логика - бессмысленная и беспощадная? А что мы все о женской логике, давайте о мужской поговорим. Ведь она порой обескураживает не меньше, чем женская.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyДолгое время я не соглашалась на счет мужского преимущества в интеллектуальной сфере. Пыталась привести какие-то аргументы, факты, доводы. Но сегодня я практически готова сдаться. Остались всего несколько вопросов, получив ответ на которые я готова преклониться, узрев превосходство мужского разума. Вот они. - Почему когда заходит речь о пенсиях, российский мужчина стар, болен, слаб, и часто не доживает и до 60 лет, в то время как ненавистные бабы бодры, веселы, молоды, полны жизненной энергии и на них еще пахать и пахать. А когда заходит речь о знакомствах, любви и браке, то мужчина до 80 лет – жених, а женщины после 30 – просто кучка разлагающейся гниющей органики, засоряющая сайты знакомств? - Почему когда речь идет о гениях, разгрызающих, как орешек, гранит науки, великих шахматистах и прочих столпах, на коих держится человечество, подчеркивается превосходство мужского интеллекта над женским. Однако, если дело касается известного вопроса «Откуда берутся дети», ответ на которой есть даже у учеников восьмых классов средней школы, то мужчина признается наивным несмышленышем, который и слыхом не слыхивал про какие-то там резиновые изделия. О чем вы говорите, вообще? Надеюсь, это галоши? - Если одежду стирает стиральная машинка, еду готовит пароварка, а полы яростно драит робот-пылесос, в то время как человеку достаточно нажать пару кнопок и смотреть сериалы, мужчины так не любят брать на себя это пресловутое нажатие кнопок? Зачем спорить из-за такой ерунды, тыкнул пару раз пальчиков, и до тепло, сухо и уютно, и пироги с пылу с жару на столе появляются. Нет, ругаются, доказывают что-то. - Почему самыми лютыми и озлобленными противниками содержанок, этих райских птичек городских джунглей, являются те мужчины, которым содержанки не святят никогда и ни под каким соусом. Почему за свои активы опасаются те, у кого этих активов отродясь не было? Чего может лишить их содержанка? Они боятся, что она украдет с их балкона старые лыжи, ржавые гантели, выкинет остатки обоев, оставшиеся с советских времен, и сдаст бутылки вперед их законного владельца??? Хотелось бы получить ответ на эти вопросы.LLehanaizheВсе что здесь представлено-сочиняли женщины, Вам, Nataly, просто не повезло в жизниКомментировать
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