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Тульские новости

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В Ленинском районе изъяли 12 гектаров земли за неиспользование

В Ленинском районе изъяли 12 гектаров земли за неиспользование

Земля простаивала, несмотря на предназначение для сельского хозяйства. Собственник не устранил нарушения после предостережения Россельхознадзора, теперь участки общей площадью 12,52 гектаров продадут на торгах.

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