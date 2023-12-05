Студентка колледжа в Кучином переулке стала призёром всероссийского конкурса «Большая перемена»

Студентка Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ) в Алексеевском районе Александра Морозова стала призером всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся по программам среднего профессионального образования.
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