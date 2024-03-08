Жена российского артиста Стаса Михайлова напомнила Алле Пугачевой о последствиях божественного суда после происшествия с оскорблениями.
Жена Михайлова напомнила Пугачевой про «суд Божий»
Комментарии
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NP
Nina Pudikova
Хорошо сказано: "Бог шельму метит!" Это точно про Пугачеву!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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9 час.
Неизвестно Неизвестно
Именно, судить не нам и не вам, время всех рассудит. Каждому за собой бы смотреть, а не других людей судить, на это есть уголовный кодекс и суд
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30 мин.
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