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Жена Михайлова напомнила Пугачевой про «суд Божий»

Жена Михайлова напомнила Пугачевой про «суд Божий»

Жена российского артиста Стаса Михайлова напомнила Алле Пугачевой о последствиях божественного суда после происшествия с оскорблениями.

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Комментарии
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NP
Nina Pudikova
Хорошо сказано: &quot;Бог шельму метит!&quot; Это точно про Пугачеву!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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9 час.
Неизвестно Неизвестно
Именно, судить не нам и не вам, время всех рассудит. Каждому за собой бы смотреть, а не других людей судить, на это есть уголовный кодекс и суд
Ответить
30 мин.

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