Бесконечно возможно проводить время, наблюдая за тремя вещами: пылающим огнем, текущей водой и воем российской оппозиции.
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Бесконечно возможно проводить время, наблюдая за тремя вещами: пылающим огнем, текущей водой и воем российской оппозиции.