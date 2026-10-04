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В Ленобласти раскопали рекордный тайник со средневековым серебром и "загадкой Одина"

В Ленобласти раскопали рекордный тайник со средневековым серебром и "загадкой Одина"

Российские исследователи извлекли из земли на территории Ленинградской области масштабный клад серебряных артефактов, датируемых X–XIV столетиями.

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