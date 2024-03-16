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«Я думала, что знаю мужа»: Домнину потрясло поведение Костомарова

«Я думала, что знаю мужа»: Домнину потрясло поведение Костомарова

Жена фигуриста рассказала о самых сложных днях за последний год. Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной LEGION-MEDIAТо с каким мужеством Роман Костомаров справляется со своей бедой удивляет не только тех, кто наблюдает за его жизнью со стороны.

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