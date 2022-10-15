Джо Байден поручил выделить до $725 млн в помощь Украине

Выделить данные средства и распорядиться ими он поручил главе госдепа Энтони Блинкену. Американский президент во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским ранее пообещал выделить стране военной помощи на 625 миллионов долларов.
Выделить данные средства и распорядиться ими он поручил главе госдепа Энтони Блинкену. Американский президент во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским ранее пообещал выделить стране военной помощи на 625 миллионов долларов.
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