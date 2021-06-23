Пронько о нежелании Набиуллиной помогать людям: "Никого не хочу обидеть, но..."

Время узнать правду!ПолитикаПронько о нежелании Набиуллиной помогать людям: "Никого не хочу обидеть, но..." Нынешняя глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, на мой взгляд, очень своеобразный человек.Вернуться к статье445НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛВот всегда задаешься вопросом,Как мизерные зарплаты работяг, и скудные подачки пенсионерам, на которые народ не может выжить, влияют на инфляцию. А вот зарплаты политиков, чиновников, олигархов и бизнесменов не влияют на инфляцию???? Так давайте в ЦБ РФ установим Набиуллиной зарплату в 10 т.р. и так далее депутатам, сов. фед, прокуратуре, воякам.... Если посчитать сколько в России приходится на оплату политиков, чиновников, госслужащих, военных, спец. служб и т.д. поверьте это кратно будет выше чем простые работяги у станков, водители и т.д. Получается кто занят на производстве и создает непосредственно продукцию нищета голимая.... НАБИУЛЛИНА ВРАГ РОССИИ И НАРОДА ...Евгений НатесовТы где нищету увидел? Автомобиль поставить некуда, магазин на магазине стоят...Дмитрий БаклановНу по Сталинским меркам это и есть ст.58 - разжигание недовольства властью... Откровенный враг народа!Андрей ВикторовТебе показать? Приезжай в богатейшую область РФ - Сахалинскую. 3-5 км от аэропорта про Великую Отечественную можно фильмы снимать без дополнительных декораций, а бараки, в которых люди с 60-х годов живут стоят по сюю пору, а машин много, к примеру "Ниссанов" и "Тойот" с правым рулем выпуска 1992 года и ранее, цена что на них, что на велосипед примерно одна. Наличие такой машины не говорит о богатстве, наоборот! А ведь на Сахалине есть все от золота до газа с нефтью. Так же и по всей стране. Пройдись пешком, сам увидишь и нищих и сирых и убогих.Евгений НатесовПрошелся и проехалсч нищих не увидел. А вот убогих, типа тебя, увидел. И жти убогие, типа тебя, плачут про нищету, но вот покащать не могут. Всё говорят ты пройдись по стране... Смешно.саша дмитренкода весь царьград на это работает,,саша дмитренкоразруха в головах!Александр СиляковА военные причем?Регина СтаниславовнаТаких как она, надо за решетку. Продалась МВФ и верно служит им. тебя надо на такие деньги посадить, как бы ты пела.Владимир ДомнинЗачем тиражировать глупости. Набиуллина выполняет волю Путина. Надеюсь, Вы не подозреваете Путина в продажности МВФ. Недавно она отчитывалась в Думе, а не в МВФ.Евгений НатесовРегина Станиславовна трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Андрей ВикторовЕвгений НатесовЗа время правления Сталина погибло несколько десятков миллионов советских граждан. Так что его речи можешь засунуть себе в жопу.Андрей СедовНе, ты не прав. При Сталине убито клятыми комуняками 15 миллиардов советских людей, одних хохолов только было уничтожено около 25-ти миллиардов во время холодомураАндрей ВикторовДурак ты любезнейший, тебе бы лечиться, да боюсь из докторов тебе только патологоанатом сможет помочь. Дальнейшее общение с тобой невозможно, причина простая - мои товарищи и знакомые могут перестать мне подавать руку, если узнают, что я длительное время общался с пидарасом. А пидорас это ты, любезный.Евгений НатесовНу ты дебил.Александр СиляковХа-хаАлександр СиляковВ зеркало давно смотрел?, а с юмором совсем плохо? сочувствую.Евгений НатесовМожет ты скажешь про какой юмор ты говоришь?Александр СиляковПро 15-20 миллиардов УБИЕННЫХ Сталиным. О чём любят визжать бандеровцы и "кое-кто на западе" (А.Седов).Евгений НатесовА где здесь юмор?Владимир ДомнинКаждая жизнь невинно убиенного имеет значение для него и его близких. Иронизировать не хорошо. Что-то мне подсказывает, что Вам не сильно будет интересно, сколько ещё убитых, если погибнет Ваш родственник. Тем более, не смешно.Александр ЛагуткинХватит нести чушь! По открытым архивным документам НКВД в период с 33 по 50й годы приговоров к высшей мере было порядка 720-ти тысяч. Никаких десятков тысяч. Поэтому перестаньте повторять чушь за Солженициным, который так и не простил стране, что попал в лагерь. Если бы были десятки миллионов, то кто тогда воевал на фронте, кто кормил армию, кто производил многие тысячи танков, самолетов, орудий, горы боеприпасов? Кто вообще победил пришедшую к нам грабить и убивать объединенную Европу!? Или у вас, как и у Солженицина, полнейшая шиза!?Александр СиляковНе смешивайте зелёное и круглое. Может быть и "Путин виноват"?Владимир ДомнинПутин виноват, это однозначно, но это не является предметом данного обсуждения.Pciha IvanovaА ты не был "клятым коммунякой" в советское время? С 1965 года, вроде успел и пионэром побыть, и комсомольцем! И всегда, конечно, ненавидел "коммуняцкое сало", но жрал в три горла!Pciha Ivanova720 000 - это не десятки тысяч? Реально, убито по приговорам было чуть меньше миллиона. А те миллионы, что погибли в лагерях без всяких приговоров? Их, как раз, и было около 10 миллионов. Жаль, сто ваши родичи не попали в их число! Это - божий недосмотр!Владимир ДомнинПронько не хочет помогать русским. Более того, провоцирует недовольство (рознь). Именно так можно оценить данную ... Вопрос о помощи россиянам, а не русским, находится в ведении Президента, Федерального собрания и Правительства в пределах компетенции каждого, а не ЦБ. Даже если такие высказывания были, они носят чисто рекомендательный характер, проще говоря, мнение гражданки Набиуллиной.саша дмитренкомож ошибаюсь,,но она говорила про эти 10тыр,что идиоты хотели платить всем ежемесячносаша дмитренкоэти массовые атаки идут на президента! через набиулину и других,, царьград-вражеская станцияВладимир ДомнинНадо разделять должностные обязанности и свободное выражение мнения.саша дмитренкопоправочка)) розданные в америке халявные баксы народ отнес на биржу)))Евгений НатесовАндрей Викторов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовАлександр Лагуткин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Александр ЛагуткинОпять ты из палаты сбежал? И куда только санитары смотрят!?Александр ЛагуткинОпять ты из палаты сбежал? И куда только санитары смотрят!?Pciha IvanovaАморальна не одна Набиуллина: Аморальна вся путинская власть!Евгений НатесовА ничего, что именно при этой власти мы стали жить так богато, как никогда раньше не жили?..Pciha IvanovaТы уверен? Стада машин во дворах - не богатство, а замороженный и тихо ржавеющий капитал. Богатство - качество жизни, а оно упало.Евгений НатесовМожет и упало в связи с пандемией, но магазин на магазине стоят и не закрываются...Pciha IvanovaМожет, владельцы этих убогих забегаловок счастливы?Евгений НатесовА при чем тув владельцы? И почему убогих забегаловок?Евгений НатесовАлександр Лагуткин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ИванЛИБЕРАЛЬНЫЕ ВРАЖИНЫ НА КЛЮЧЕВЫХ ДОЛЖНОСТЯХ!Комментировать
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