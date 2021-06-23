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Пронько о нежелании Набиуллиной помогать людям: "Никого не хочу обидеть, но..."

Пронько о нежелании Набиуллиной помогать людям: "Никого не хочу обидеть, но..."

Нынешняя глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, на мой взгляд, очень своеобразный человек.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот всегда задаешься вопросом,Как мизерные зарплаты работяг, и скудные подачки пенсионерам, на которые народ не может выжить, влияют на инфляцию. А вот зарплаты политиков, чиновников, олигархов и бизнесменов не влияют на инфляцию???? Так давайте в ЦБ РФ установим Набиуллиной зарплату в 10 т.р. и так далее депутатам, сов. фед, прокуратуре, воякам.... Если посчитать сколько в России приходится на оплату политиков, чиновников, госслужащих, военных, спец. служб и т.д. поверьте это кратно будет выше чем простые работяги у станков, водители и т.д. Получается кто занят на производстве и создает непосредственно продукцию нищета голимая.... НАБИУЛЛИНА ВРАГ РОССИИ И НАРОДА ...
Евгений Натесов
Ты где нищету увидел? Автомобиль поставить некуда, магазин на магазине стоят...
Дмитрий Бакланов
Ну по Сталинским меркам это и есть ст.58 - разжигание недовольства властью... Откровенный враг народа!
Андрей Викторов
Тебе показать? Приезжай в богатейшую область РФ - Сахалинскую. 3-5 км от аэропорта про Великую Отечественную можно фильмы снимать без дополнительных декораций, а бараки, в которых люди с 60-х годов живут стоят по сюю пору, а машин много, к примеру "Ниссанов" и "Тойот" с правым рулем выпуска 1992 года и ранее, цена что на них, что на велосипед примерно одна. Наличие такой машины не говорит о богатстве, наоборот! А ведь на Сахалине есть все от золота до газа с нефтью. Так же и по всей стране. Пройдись пешком, сам увидишь и нищих и сирых и убогих.
Евгений Натесов
Прошелся и проехалсч нищих не увидел. А вот убогих, типа тебя, увидел. И жти убогие, типа тебя, плачут про нищету, но вот покащать не могут. Всё говорят ты пройдись по стране... Смешно.
саша дмитренко
да весь царьград на это работает,,
саша дмитренко
разруха в головах!
Александр Силяков
А военные причем?
Регина Станиславовна
Таких как она, надо за решетку. Продалась МВФ и верно служит им. тебя надо на такие деньги посадить, как бы ты пела.
Владимир Домнин
Зачем тиражировать глупости. Набиуллина выполняет волю Путина. Надеюсь, Вы не подозреваете Путина в продажности МВФ. Недавно она отчитывалась в Думе, а не в МВФ.
Евгений Натесов
Регина Станиславовна трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Андрей Викторов
Евгений Натесов
За время правления Сталина погибло несколько десятков миллионов советских граждан. Так что его речи можешь засунуть себе в жопу.
Андрей Седов
Не, ты не прав. При Сталине убито клятыми комуняками 15 миллиардов советских людей, одних хохолов только было уничтожено около 25-ти миллиардов во время холодомура
Андрей Викторов
Дурак ты любезнейший, тебе бы лечиться, да боюсь из докторов тебе только патологоанатом сможет помочь. Дальнейшее общение с тобой невозможно, причина простая - мои товарищи и знакомые могут перестать мне подавать руку, если узнают, что я длительное время общался с пидарасом. А пидорас это ты, любезный.
Евгений Натесов
Ну ты дебил.
Александр Силяков
Ха-ха
Александр Силяков
В зеркало давно смотрел?, а с юмором совсем плохо? сочувствую.
Евгений Натесов
Может ты скажешь про какой юмор ты говоришь?
Александр Силяков
Про 15-20 миллиардов УБИЕННЫХ Сталиным. О чём любят визжать бандеровцы и "кое-кто на западе" (А.Седов).
Евгений Натесов
А где здесь юмор?
Владимир Домнин
Каждая жизнь невинно убиенного имеет значение для него и его близких. Иронизировать не хорошо. Что-то мне подсказывает, что Вам не сильно будет интересно, сколько ещё убитых, если погибнет Ваш родственник. Тем более, не смешно.
Александр Лагуткин
Хватит нести чушь! По открытым архивным документам НКВД в период с 33 по 50й годы приговоров к высшей мере было порядка 720-ти тысяч. Никаких десятков тысяч. Поэтому перестаньте повторять чушь за Солженициным, который так и не простил стране, что попал в лагерь. Если бы были десятки миллионов, то кто тогда воевал на фронте, кто кормил армию, кто производил многие тысячи танков, самолетов, орудий, горы боеприпасов? Кто вообще победил пришедшую к нам грабить и убивать объединенную Европу!? Или у вас, как и у Солженицина, полнейшая шиза!?
Александр Силяков
Не смешивайте зелёное и круглое. Может быть и "Путин виноват"?
Владимир Домнин
Путин виноват, это однозначно, но это не является предметом данного обсуждения.
Pciha Ivanova
А ты не был "клятым коммунякой" в советское время? С 1965 года, вроде успел и пионэром побыть, и комсомольцем! И всегда, конечно, ненавидел "коммуняцкое сало", но жрал в три горла!
Pciha Ivanova
720 000 - это не десятки тысяч? Реально, убито по приговорам было чуть меньше миллиона. А те миллионы, что погибли в лагерях без всяких приговоров? Их, как раз, и было около 10 миллионов. Жаль, сто ваши родичи не попали в их число! Это - божий недосмотр!
Владимир Домнин
Пронько не хочет помогать русским. Более того, провоцирует недовольство (рознь). Именно так можно оценить данную ... Вопрос о помощи россиянам, а не русским, находится в ведении Президента, Федерального собрания и Правительства в пределах компетенции каждого, а не ЦБ. Даже если такие высказывания были, они носят чисто рекомендательный характер, проще говоря, мнение гражданки Набиуллиной.
саша дмитренко
мож ошибаюсь,,но она говорила про эти 10тыр,что идиоты хотели платить всем ежемесячно
саша дмитренко
эти массовые атаки идут на президента! через набиулину и других,, царьград-вражеская станция
Владимир Домнин
Надо разделять должностные обязанности и свободное выражение мнения.
саша дмитренко
поправочка)) розданные в америке халявные баксы народ отнес на биржу)))
Евгений Натесов
Андрей Викторов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Евгений Натесов
Александр Лагуткин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Александр Лагуткин
Опять ты из палаты сбежал? И куда только санитары смотрят!?
Александр Лагуткин
Опять ты из палаты сбежал? И куда только санитары смотрят!?
Pciha Ivanova
Аморальна не одна Набиуллина: Аморальна вся путинская власть!
Евгений Натесов
А ничего, что именно при этой власти мы стали жить так богато, как никогда раньше не жили?..
Pciha Ivanova
Ты уверен? Стада машин во дворах - не богатство, а замороженный и тихо ржавеющий капитал. Богатство - качество жизни, а оно упало.
Евгений Натесов
Может и упало в связи с пандемией, но магазин на магазине стоят и не закрываются...
Pciha Ivanova
Может, владельцы этих убогих забегаловок счастливы?
Евгений Натесов
А при чем тув владельцы? И почему убогих забегаловок?
Евгений Натесов
Александр Лагуткин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Иван
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