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Царьград

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Трамп нанёс болезненный удар Европе, начав переговоры с Путиным: Внезапный звонок из США в Кремль случился в обход правил

Трамп нанёс болезненный удар Европе, начав переговоры с Путиным: Внезапный звонок из США в Кремль случился в обход правил

СМИ сообщили, что Дональд Трамп внезапно позвонил Владимиру Путину и принялся обсуждать с ним важные вопросы, касающиеся не только украинского конфликта, но и европейской безопасности.

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