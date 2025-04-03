Лековой прицеп 2.5*1.5 самосвальный в Луганске - 84 000 руб

Стоимость указана за прицеп Старт А2515 в базовой комплектации ( как на фото ) ▴▴▴Прицеп Тавиалс Стapт А2515▴▴▴ Станет незаменимым помощником при перевозке: · Мототехники · Снегохода · Спецоборудования · Строительных материалов, в том числе сыпучих · Бытовой техники · Мебели · и многих других бытовых нужд ▴▴▴Технические характеристики▴▴▴ - Полная масса прицепа 748 кг - Грузоподъемность 538 кг - Снаряженная масса (без доп.