Ведущий «Доброго утра» Бабаев два года молчал о смерти жены — а потом женился на своей ученице

Сергей Бабаев уже больше десяти лет каждое утро выходит в эфир «Доброго утра» на Первом. Подтянутый, с улыбкой и ровным голосом — по нему и правда не скажешь, что за этой картинкой скрыта одна из самых тяжёлых страниц его биографии.