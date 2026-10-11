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Ведущий «Доброго утра» Бабаев два года молчал о смерти жены — а потом женился на своей ученице

Ведущий «Доброго утра» Бабаев два года молчал о смерти жены — а потом женился на своей ученице

Сергей Бабаев уже больше десяти лет каждое утро выходит в эфир «Доброго утра» на Первом. Подтянутый, с улыбкой и ровным голосом — по нему и правда не скажешь, что за этой картинкой скрыта одна из самых тяжёлых страниц его биографии.

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