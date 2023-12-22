Россиян предложили пускать в поезда по QR-коду

В пресс-службе РЖД сообщили, что в настоящий момент представители организации совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки пассажиров по предъявлению QR-кода из мобильного приложения «Госуслуги» .
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