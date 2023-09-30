Профилактика гриппа и простуды: 13 неочевидных способов

«Одевайтесь по погоде, чаще мойте руки, закаляйтесь!» Считаете, что этого достаточно, чтобы защититься от простуды и гриппа? Существует, как минимум, 13 оригинальных способов укрепить иммунитет и сохранить здоровье, когда все вокруг кашляют и чихают.
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