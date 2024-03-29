«Белгород Арена» и гимназия повреждены при обстреле

На подлёте к городу сбили 15 снарядов РСЗО RM-70 Vampire.фото: t.me/vvgladkov (архивное фото)--> Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлёте к городу сбито 15 воздушных целей, сообщил 29 марта областной губернатор Вячеслав Гладков.