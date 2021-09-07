Brexit заставил шотландцев выбрасывать еду

Случившийся на фоне Brexit дефицит рабочей силы заставил шотландцев выбрасывать еду. Как пишет Independent, из-за недостатка сельскохозяйственных рабочих и водителей грузовиков пришлось избавиться от огромного урожая брокколи и цветной капусты.