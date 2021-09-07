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Brexit заставил шотландцев выбрасывать еду

Brexit заставил шотландцев выбрасывать еду

Случившийся на фоне Brexit дефицит рабочей силы заставил шотландцев выбрасывать еду. Как пишет Independent, из-за недостатка сельскохозяйственных рабочих и водителей грузовиков пришлось избавиться от огромного урожая брокколи и цветной капусты.

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