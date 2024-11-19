«Мы сюда пришли не бизнес делать, а поезда отправлять!» (с) Пылкая речь неназванного начальника одного из филиалов РЖД на железнодорожном селекторе

В распоряжении редакции оказалась запись с селекторного совещания в РЖД. Мы не можем на 100% точно идентифицировать спикера (поэтому воздерживаемся от имён), но предполагаем, что на аудио — фрагмент пламенной и очень эмоциональной речи одного из начальников филиала Центральной дирекции управления движением.