Во Владивостоке микроавтобус с людьми упал с вершины Орлиной сопки

Во Владивостоке микроавтобус упал с вершины Орлиной сопки прямо на припаркованные автомобили. По предварительной информации, внутри транспортного средства находятся два человека, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК Восток.
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