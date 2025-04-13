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В ФРГ указали на интерес к нескольким поставщикам энергоресурсов

В ФРГ указали на интерес к нескольким поставщикам энергоресурсов

Об этом заявил будущий канцлер ФРГ Мерц.фото: pixabay.com/noelschЛидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил 12 апреля, что Германии необходимо иметь нескольких поставщиков энергии, в числе которых будут и США.

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