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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Много «Зенит» в субботу не забьет. Да и, скорее всего, очки потеряет

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Много «Зенит» в субботу не забьет. Да и, скорее всего, очки потеряет

Конкурс «Футбол-прогноз». 28-й тур - Исход противостояния «Зенита» в домашнем матче против «Химок», думаю, будет ничейным.

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