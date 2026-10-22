Покупателям супермаркетов начали поступать неожиданные предложения от имени крупных торговых сетей. Звонящие обещают щедро вознаградить за несколько простых ответов, но за привлекательной акцией может скрываться опасная ловушка.
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