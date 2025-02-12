Пушков прокомментировал планы Европы разместить миротворцев на Украине

Процесс продвигается вяло из-за боязни стран Российский сенатор Алексей Пушков, высказываясь о намерении и планах европейских стран разместить на территории Украины миротворческий контингент, заявил в своем телеграм-канале, что этот процесс проходит вяло, так как его возможные участники либо не уверены в себе, либо попросту боятся.
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