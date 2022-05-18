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Украина, действие следующее – те же и хромой

Украина, действие следующее – те же и хромой

«Херои» не захотели пасть и решили пожить вопреки планам вождей укрорейха Со сдачей в плен полного состава запертых в подземельях «Азовстали» боевиков запрещённого в России «Азова»* начнется очередное действо в кровавом украинском спектакле.

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