Украина захотела запретить транспортное сообщение с Россией на полвека

На Украине захотели запретить практически любое транспортное сообщение с Россией на полвека. Так, правительство страны предложило Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть возможность запрета на авиа- и автомобильное сообщение с Россией на 50 лет.
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