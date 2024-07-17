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"Путина ждёт неприятный сюрприз": "Дама с печеньками" оставила странное послание за три для до покушения на Трампа

"Путина ждёт неприятный сюрприз": "Дама с печеньками" оставила странное послание за три для до покушения на Трампа

За три дня до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд, или как её называют после украинского Майдана "дама с печеньками" дала интервью, в котором оставила странное послание.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Сделают все под себя. Мотив никто настоящий не узнает!!Уже сейчас стали прогонять ложь про заинтересованность Ирана. Что бы отвести подозрения от настоящих заинтересантов!! Кто то на сегодняшний день знает правду о взрыве Северных потоков? Хотя американский журналист все разложил по полочкам!! Страшное государство эта Америка- интриги , убийства!!
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