"Путина ждёт неприятный сюрприз": "Дама с печеньками" оставила странное послание за три для до покушения на Трампа

НЛ

Нина Лубенкова

Сделают все под себя. Мотив никто настоящий не узнает!!Уже сейчас стали прогонять ложь про заинтересованность Ирана. Что бы отвести подозрения от настоящих заинтересантов!! Кто то на сегодняшний день знает правду о взрыве Северных потоков? Хотя американский журналист все разложил по полочкам!! Страшное государство эта Америка- интриги , убийства!!