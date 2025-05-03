Американские университеты объединяются против Дональда Трампа

Ряд престижных университетов США создали объединение для противостояния мерам президента США Дональда Трампа в области образования, в том числе по прекращению финансирования, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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