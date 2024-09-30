2 октября по всей стране включат сирены

2 октября 2024 года по всей России пройдет масштабная проверка системы оповещения. В рамках мероприятия будут запущены сирены, громкоговорители, а также будет замещен эфир общедоступных теле- и радиоканалов, пишет Комсомольская правда, ссылаясь на МЧС России.