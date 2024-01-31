Какие, сегодня 1 февраля 2024 года, отмечают праздники: День Патриарха, День хиджаба, День десерта и День свободы Ирина ЛысенкоНемногие знают о том, какие уникальные и значимые праздники отмечаются 1 февраля 2024 года.