Банки наращивают долю корпоративного кредитования

Чистая прибыль группы ВТБ за семь месяцев 2026 года составила 265,6 млрд рублей, ключевой фактор успеха — восстановление чистой процентной маржи до 2,7%.
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