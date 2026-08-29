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Воронежские новости

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Банки наращивают долю корпоративного кредитования

Банки наращивают долю корпоративного кредитования

Чистая прибыль группы ВТБ за семь месяцев 2026 года составила 265,6 млрд рублей, ключевой фактор успеха — восстановление чистой процентной маржи до 2,7%.

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