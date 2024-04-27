В Москве состоится музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

Завтра на сцене Государственного Кремлевского дворца прозвучат песни о войне на разных языках. Там откроется музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту», который последние три года из-за сложностей с логистикой проводится в Москве.
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