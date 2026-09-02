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Царьград

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Психолог Таранова рассказала, как ЕГЭ вызывает стресс у школьников

Психолог Таранова рассказала, как ЕГЭ вызывает стресс у школьников

Психолог Ирина Таранова отметила, что подготовка к ОГЭ и ЕГЭ для подростков сопряжена с высоким уровнем стресса, который может вызывать нарушения сна и перепады настроения.

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