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Набиуллина призвала защитить покупающих в рассрочку россиян

Набиуллина призвала защитить покупающих в рассрочку россиян

На совещании с участием президента Владимира Путина и членов правительства глава Банка России Эльвира Набиуллина, высказала обеспокоенность недостаточной защитой прав россиян, использующих услуги рассрочки.

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