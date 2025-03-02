Суд сократил срок троим заключенным по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Решение о смягчении обвинительного приговора троим фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» вынес Восьмой кассационный суд общей юрисдикции 10 января, 2 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии