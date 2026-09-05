Тысячи жителей Осло простились с королем Харальдом V 28 августа

В центре Осло выстроилась километровая очередь для прощания с королем Харальдом V. Тысячи людей собрались, чтобы отдать дань уважения монарху, скончавшемуся 28 августа на 90-м году жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН ИИ создал фейк о ...
- НН Baza: Вдову спаса...
- ТП Военкор Стешин пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым