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test mazurok

1 подписчик
🌧 Завтра в Крыму ожидаются дожди и сильный ветер

🌧 Завтра в Крыму ожидаются дожди и сильный ветер 22 декабря на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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