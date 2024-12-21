🌧 Завтра в Крыму ожидаются дожди и сильный ветер 22 декабря на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
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🌧 Завтра в Крыму ожидаются дожди и сильный ветер 22 декабря на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду.