Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Vasilii Chitin
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Суд Южной Кореи освободил Юн Сок Еля из-под стражи

Суд Южной Кореи освободил Юн Сок Еля из-под стражи

Южнокорейский суд постановил освободить из-под стражи президента Юн Сок Еля. Глава государства был арестован в январе в связи с изданным им 3 декабря указом о введении военного положения, сообщает Yonhap.

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