Суд Южной Кореи освободил Юн Сок Еля из-под стражи

Южнокорейский суд постановил освободить из-под стражи президента Юн Сок Еля. Глава государства был арестован в январе в связи с изданным им 3 декабря указом о введении военного положения, сообщает Yonhap.
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