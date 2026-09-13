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Царьград

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В Гюмри сосед зарезал 26-летнего парня из-за спора о парковке

В Гюмри сосед зарезал 26-летнего парня из-за спора о парковке

В армянском Гюмри конфликт между соседями из-за места для автомобиля завершился гибелью человека. От ножевых ранений скончался 26-летний местный житель, его 57-летний отец госпитализирован с травмами.

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