В Гюмри сосед зарезал 26-летнего парня из-за спора о парковке

В армянском Гюмри конфликт между соседями из-за места для автомобиля завершился гибелью человека. От ножевых ранений скончался 26-летний местный житель, его 57-летний отец госпитализирован с травмами.
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