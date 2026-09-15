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Царьград

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"Второе сердце" — ниже колен. От него зависит долголетие, рассказали медики

"Второе сердце" — ниже колен. От него зависит долголетие, рассказали медики

Спортивный врач посоветовал упражнения. "Вторым сердцем" медики назвали икроножные мышцы. Они помогают возвращать венозную кровь от ног к нашему главному органу и участвуют в обмене веществ.

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