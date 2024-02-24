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РПЦ призвала гомосексуалов к покаянию

РПЦ призвала гомосексуалов к покаянию

Русская православная церковь (РПЦ) призывает участников однополых союзов обратиться к покаянию. Об этом заявил член библейско-богословской комиссии РПЦ, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), протоиерей Владимир Воробьев в беседе с ТАСС.

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