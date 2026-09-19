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Царьград

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Auchan под управлением России: Ле Пен обвинила Москву во враждебных шагах

Auchan под управлением России: Ле Пен обвинила Москву во враждебных шагах

Лидеры «Национального объединения» призвали к соразмерным мерам в ответ на указ президента России.Марин Ле Пен и Жордан Барделля, возглавляющие французскую ультраправую партию «Национальное объединение», осудили действия властей России в отношении Франции и других европейских государств.

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