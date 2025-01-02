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Квартиры практически даром будут, но никто их не захочет брать: рынок недвижимости переживает худшие времена

Квартиры практически даром будут, но никто их не захочет брать: рынок недвижимости переживает худшие времена

Квартиры практически даром будут, но никто их не захочет брать: рынок недвижимости переживает худшие времена Ольга БезродняяВ 2024 году рынок недвижимости в России столкнулся с неожиданным спадом активности среди покупателей.

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