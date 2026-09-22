В Туле отремонтировали подъезды в домах на Косой Горе

Жители оценили качество выполненных работ положительно, по результатам проверки были подписаны акты приемки.
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