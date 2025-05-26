Запуск сети 5G в России отложили

В России ищут способы ускорить запуск 5G. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Стратегия развития отрасли связи» 26 мая поручил форсировать массовое производство отечественных базовых станций, поддерживающих новое поколение связи.
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