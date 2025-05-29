Приятные изменения в Telegram: Дуров рассказал о сотрудничестве с компанией xAI Илона Маска и внедрении чат-бот Grok Ольга БезродняяОснователь Telegram Павел Дуров объявил пользователям, что для них готов сюрприз – начался запуск нового чат-бота Grok, разработанного компанией Илона Маска — xAI.