Приятные изменения в Telegram: Дуров рассказал о сотрудничестве с компанией xAI Илона Маска и внедрении чат-бот Grok Ольга БезродняяОснователь Telegram Павел Дуров объявил пользователям, что для них готов сюрприз – начался запуск нового чат-бота Grok, разработанного компанией Илона Маска — xAI.
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