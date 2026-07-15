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Контрафронт

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Колумбия: По меньшей мере трое полицейских были убиты и еще 10 получили ранения, когда...

Колумбия: По меньшей мере трое полицейских были убиты и еще 10 получили ранения, когда предполагаемые повстанцы Армии национального освобождения (НОА) напали на полицейский участок в Бетойесе, муниципалитет Таме, департамент Араука, во второй половине дня по местному времени 14 июля.

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